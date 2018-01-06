Королева Елизавета II снова станет прабабушкой [ Редактировать ]
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Внучка королевы Елизаветы II Зара и ее муж Майк Тиндалл ждут второго ребенка, сообщает BBC.
Девятнадцатый претендент на британский престол и седьмой правнук королевы Елизаветы II родится летом.
У пары уже есть трехлетняя дочка Мия.
Ранее мы сообщали о непристойной выходке невесты принца Гарри.
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