Внучка королевы Елизаветы II Зара и ее муж Майк Тиндалл ждут второго ребенка, сообщает BBC.

Девятнадцатый претендент на британский престол и седьмой правнук королевы Елизаветы II родится летом.

У пары уже есть трехлетняя дочка Мия.

Ранее мы сообщали о непристойной выходке невесты принца Гарри.