Полиция Нью-Йорка провела проверку небоскреба Trump Tower после сообщения о подготовке теракта, сообщает Daily News.

Правоохранители не обнаружили ничего подозрительного.

Звонок поступил из Бруклина, откуда ранее уже были зарегистрированы анонимные звонки об угрозе взрыва. Полиция проводит расследование.

Небоскреб Trump Tower был резиденцией президента США Дональда Трампа до инаугурации и переезда в Белый дом. Там он провел свою первую пресс-конференцию в статусе главы государства.

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