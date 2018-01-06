В аэропорту Канады пассажирские самолеты загорелись после столкновения

В международном аэропорту Торонто (Канада) столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщается на странице аэропорта в Twitter.

По данным Reutеrs в результате столкновения произошел пожар. Самолеты получили повреждения крыла и хвоста.

В авиакомпании WestJet сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа на подъезде к пассажирскому "рукаву" столкнулся с самолетом компании Sunwing.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа Boeing были экстренно эвакуированы. Никто из них не пострадал.

Ранее мы рассказывали о пилоте из США, который сумел посадить самолет без шасси.