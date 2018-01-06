В Одессе из-за тумана не смогли приземлиться два самолета [ Редактировать ]
В аэропорту Одессы два самолета "МАУ" так и не смогли приземлиться из-за густого тумана, передает "Думская".
Самолет из Киева должен был приземлиться в Одессе, а потом лететь в Тель-Авив, но более часа прокружил над городом и не смог сесть.
"Командир воздушного судна предпринял восемь безуспешных попыток установить контакт с полосой. В результате самолет вернулся в Борисполь и около 200 пассажиров не смогли попасть в Одессу, а потом в Израиль", - сказано в сообщении.
Еще один борт "МАУ" Стамбул-Одесса направился сразу в аэропорт "Борисполь", не снижаясь.
Причиной невозможности посадки в туман стало отсутствие в одесском аэропорту светосигнальной системы.
Ранее мы сообщали о столкновении самолетов в Канаде.
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