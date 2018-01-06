В аэропорту Одессы два самолета "МАУ" так и не смогли приземлиться из-за густого тумана, передает "Думская".

Самолет из Киева должен был приземлиться в Одессе, а потом лететь в Тель-Авив, но более часа прокружил над городом и не смог сесть.

"Командир воздушного судна предпринял восемь безуспешных попыток установить контакт с полосой. В результате самолет вернулся в Борисполь и около 200 пассажиров не смогли попасть в Одессу, а потом в Израиль", - сказано в сообщении.

Еще один борт "МАУ" Стамбул-Одесса направился сразу в аэропорт "Борисполь", не снижаясь.

Причиной невозможности посадки в туман стало отсутствие в одесском аэропорту светосигнальной системы.

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