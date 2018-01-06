Хоккеист во время матча оторвал сопернику бороду

Во время матча Торонто - Сан-Хосе хоккеист схватил соперника за бороду и вырвал огромный пучок волос, передает Sportsnet.

Центрфорвард Назем Кадри поссорился с соперником Джо Торнтоном на стартовом броске во время матча между Торонто и Сан-Хосе.

Накануне 16-летний хоккеист остался после матча без языка.