Хоккеист во время матча оторвал сопернику бороду (видео) [ Редактировать ]
Во время матча Торонто - Сан-Хосе хоккеист схватил соперника за бороду и вырвал огромный пучок волос, передает Sportsnet.
Центрфорвард Назем Кадри поссорился с соперником Джо Торнтоном на стартовом броске во время матча между Торонто и Сан-Хосе.
по теме
16-летний хоккеист после матча остался без языка
Молодому спортсмену, который провел за команду 38 поединков, предстоит операция.
Биатлон. Оберхоф: результаты мужского спринта
Четвертый этап Кубка мира по биатлону продолжился мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
Свитолина вышла в финал престижного турнира
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в австралийском Брисбене переиграла четвертую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.
Биатлон. Оберхоф: где и когда смотреть гонки четвертого этапа Кубка мира
С 4 по 7 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлонусезона 2017-2018.
Биатлон. Оберхоф: результаты женской спринтерской гонки
Женской спринтерской гонкой в Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону.