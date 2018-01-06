По проекту новой Большой кольцевой дороги вокруг Киева нужно построить 78 путепроводов и 2 моста. Строительство транспортного обхода вокруг столицы могут возобновить в этом году. Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что возобновятся работы по достройке окружной дороги вокруг столицы, которые были начаты почти восемь лет назад.

По словам мэра, которого цитирует пресс-служба КГГА, проект позволит запустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить улицы города на окраинах левобережья, улицу Заболотного, проспект Науки, Московский мост, улицу Телиги и Большую Кольцевую дорогу.

Поможет построить окружную дорогу в обход столицы китайская корпорация CRBC.

Стоимость проекта около 2 миллиардов долларов, а длина новой кольцевой дороги составит около 213 километров. При этом она будет проходить через такие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

Напомним, столица - единственный город в стране, у которого нет объездных путей. Через Киев ежедневно проезжают 350 тысяч транзитных автомобилей, в том числе и большегрузных. Поэтому проект, созданный и утвержденный много лет назад, должен глобально решить транспортные проблемы мегаполиса. Стоит напомнить, что предусмотрено проектом, который создал "Союзтранспроект", хотя в ближайшее время он может быть значительно, но не кардинально скорректирован.

В проекте дороги - 2 моста, 22 двухуровневые развязки, 78 путепроводов

Новая Большая Окружная дорога вокруг Киева соединит три международных транспортных коридора, которые пролегают через Украину, а также четыре национальные и замкнутые на столице автомагистрали.

"Автокольцо" вокруг столицы будут строить по европейским технологиям, защищая жителей населенных пунктов от трассы шумозащитными экранами, оборудовав освещением, подземными переходами и экологическими тоннелями для миграции животных.

"Большое кольцо" нигде не пересечется с другими дорогами в одном уровне, здесь не будет перекрестков, светофоров и других факторов, замедляющих трафик. Дорога пройдет от города минимум в 27-43 километрах. Кстати, объездная дорога вокруг Лондона проходит на расстоянии 30 километров от центра английской столицы.

Фото: vechirniykiev.com.ua

Длина новой трассы - 213 километров, из них по уже существующим дорогам - 65 километров, по новым направлениям - 148 километров.

Через Днепр построят два моста - Южный (возле города Украинка) и Северный, один мост через Десну, возведут 22 двухуровневые транспортные развязки, 78 путепроводов (пять из них – через железную дорогу).

Ориентировочная стоимость объекта - два миллиарда долларов. Категория будущей дороги - самая высокая, количество полос - шесть-восемь. Рядом, в пределах отведенных земель под дорогу, должен пройти железнодорожный путь, но вопрос его сооружения – в компетенции Мининфраструктуры. Избрано и утверждено генеральный направление строительства новой Большой Окружной дороги вокруг столицы еще в 2008 году.

Северо-восточный участок окружной дороги построен от Броваров до Черниговской трассы. Готов и небольшой участок южного полукольца – от Ковельской трассы до Борисполя.

Нужны мосты через Днепр и Десну.

Планируется и строительство южного мостового перехода через Днепр в районе города Украинка. Это самый сложный и трудоемкий объект. Мост предлагают сделать арочным с восемью полосами для движения автомобилей: длина всего мостового перехода – 21 километр, длина собственно моста – 4510 метров, центрального пролета – 231 метр; длина подходов – 16,5 километра. Для его сооружения потребуется 90 тыс. тонн стальных конструкций.

В проекте предусмотрено строительство юго-западного отрезка дороги от Украинки (трасса Киев-Знаменка) через трассы Киев-Одесса, Киев-Чоп и далее до трассы Киев-Ковель.

На северо-восточном участке окружной дороги нужно будет соорудить Северный мостовой переход с дамбой. Его длина - 8,2 километра, а также мост через Десну длиной 1,6 километра.

Вдоль всего "кольца" предусмотрены стоянки, заправки, терминалы, автомойки, кемпинги, мотели, зоны отдыха, пункты питания.

Фото: vechirniykiev.com.ua

План строительства дороги получил поддержку всех местных советов еще много лет назад. Проектанты тогда из трех вариантов сооружения дороги выбрали маршрут, наиболее удаленный от жилой застройки.

Трасса проходит в основном по существующим автомагистралям, которые предстоит расширить, реконструировать, по землям государственного запаса и частично по распаеванным участкам крестьян. Это самый тяжелый момент в реализации всего огромного проекта. Можно спрогнозировать, что больше всего земельных проблем будет в Вышгородском, Броварском, Васильковском и Киево-Святошинском районах.

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