Дональд Трамп считает себя гением. Президент США написал об этом в "Твиттере" после критики в свой адрес в книге Майкла Вольфа, которая наделала немало шума за последние несколько дней.

В ней автор написал об интригах в Белом Доме и даже привел слова медиамагната Руперта Мердока, который назвал Трампа идиотом. Американский президент не удержался и написал, что Вольф - сам неудачник, дескать, издал скучную, да еще и лживую книгу. О себе же Трамп говорит: прошел сложный путь от бизнесмена до политика и стал президентом с первой попытки, и именно поэтому не стесняется называть себя гением.