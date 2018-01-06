Давление на антикоррупционные органы создает серьезные риски для Украины. Об этом заявила Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью изданию "Новое время".

Без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут, подчеркнула Гоф и добавила, что Киев может вообще остаться без международной поддержки, если и дальше будет давить на антикоррупционные органы.

Кроме того, дипломат отметила, что британские инвесторы неоднократно жаловались ей, что развитие бизнеса в Украине тормозит коррупция и высокие ставки налогов.