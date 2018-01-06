Давление на антикоррупционные органы лишит Украину международной поддержки - СМИ [ Редактировать ]
Давление на антикоррупционные органы создает серьезные риски для Украины. Об этом заявила Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью изданию "Новое время".
Без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут, подчеркнула Гоф и добавила, что Киев может вообще остаться без международной поддержки, если и дальше будет давить на антикоррупционные органы.
Кроме того, дипломат отметила, что британские инвесторы неоднократно жаловались ей, что развитие бизнеса в Украине тормозит коррупция и высокие ставки налогов.
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