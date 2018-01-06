Отношения США и РФ напрямую зависят от ситуации в Украине - Тиллерсон [ Редактировать ]
Отношения США и РФ напрямую зависят от ситуации в Украине. Об этом Рекс Тиллерсон заявил в интервью CNN. Госсекретарь США также отметил, что двусторонние отношения между странами за последний год были очень напряженными из-за конфликта на востоке Украины и кризиса в Сирии. И сейчас Москва и Вашингтон пытаются изменить ситуацию, но краеугольным камнем в их отношениях является Украина, подчеркнул Тиллерсон.
"Это был трудный год с Россией. Нам понятно, и я ясно сказал, как и президент четко заявил об этом, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения. Мы должны быть очень открытыми, прямыми и откровенными друг с другом в том, что мы оба - и я думаю, министр иностранных дел Лавров так же настроен на это, чтобы улучшить эти отношения, как и я. Это сложные моменты, но мы четко дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина", - заявил Рекс Тиллерсон, государственный секретарь США.
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