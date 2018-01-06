Накануне Рождества - домой. В Ромны Сумской области - вернулся один из освобожденных украинских военных.

28-летний Александр Морозов, который защищал Донецкий аэропорт, долгое время считался пропавшим без вести. Потом - его фамилия появилась в списках пленных, которые находятся, в так называемой ДНР. После трех лет плена - Александра вместе с еще 74 украинцами - освободили перед Новым годом. Больше недели - он проходил обследование в госпитале. Но на Рождество - отпросился домой. На центральной площади города Ромны Александра встречали больше тысячи человек.

"Психологически это было реально очень тяжело. Это и не передать как. Это знают только мои родные. Насчет тех ребят, которые остались, то там остались одни из лучших. И вы даже не представляете, как было тяжело, что нас забирают, а они там остаются", - рассказывает Александр Морозов, военнослужащий, освобожденный из плена.

"Для матері, ну як вам сказати. Це серце стало на своє місце. Ну воно ще зовсім не успокоїлося, пока дитина ще на реабілітації. І що ще буде далі. 3 роки - це дуже довго в їхніх стінах бути. Ці муки", - говорит Ольга Морозова, мать освобожденного Александра Морозова.