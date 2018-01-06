Созвали всех и выслушали критику. США инициировали заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить протесты в Иране.

Но разговор получился о самих Штатах. Ряд государств заявили: иранский конфликт - дело внутреннее. В адрес Вашингтона прозвучали даже обвинения во вмешательстве. Елена Абрамович продолжит.

Протесты в 80 населенных пунктах, беспорядки, аресты тысячи демонстрантов и гибель двух десятков человек. О том, что происходит в Иране, - западные СМИ пишут вот уже неделю. В США решили - вопрос стоит обсудить на заседании Совбеза ООН.

"То, что происходит в Иране последнюю неделю, заслуживает внимания мирового сообщества. Это спонтанное выражение основных прав человека. Это мощная демонстрация храбрых людей, которые так устали от своего репрессивного правительства, что готовы рисковать жизнью в знак протеста. Мир должен аплодировать их мужеству. Голоса иранского народа должны быть услышаны", - призывает Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН.

Основной причиной протестов изначально была экономическая - правительство в два раза повысило цены на хлеб. Но вскоре требования стали политическими - поменять власть. Америка и Израиль открыто поддержали демонстрантов, что вызвало дискуссии об их влиянии. На заседании Совбеза ООН несколько стран предупредили - комментариями злоупотреблять не стоит.

"Какими бы волнующими не были последние события в Иране, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны быть осторожны в отношении любых попыток использовать этот кризис для достижения личных целей, иначе будет результат, диаметрально противоположный желаемому", - заявляет Франсуа Делатр, постоянный представитель Франции при ООН.

Более жесткими в высказываниях были постпреды Ирана и России. Они настаивали - США не просто вмешиваются в дела страны сейчас - они делали это в течение десятков лет.

"Мы располагаем убедительными доказательствами фактов насилия в Иране со стороны протестующих, в некоторых случаях приводящих к гибели полицейских и сотрудников службы безопасности, которые очень четко направлены из-за границы", - утверждает Голямали Хошру, постоянный представитель Ирана при ООН.

"США поддерживали попытки военных переворотов и саботажа в Иране, вводили незаконные и бесчеловечные односторонние санкции против обычных иранцев, безоговорочно поддерживали Саддама Хуссейна в его восьмилетней разрушительной войне против иранцев", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Россия назвала заседание Совбеза ООН попыткой использовать ситуацию для подрыва иранского ядерного соглашения, которому противостоит администрация США. Тем временем, протесты в стране после вспышек насилия несколько утихли. Власти страны ищут другой способ уменьшить бремя на бюджет - не повышая цены на хлеб.