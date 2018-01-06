В Украине нет эпидемии гепатита А.

Такая информация появилась на странице Минздрава в "Фейсбуке". В ведомстве признали, что есть отдельные случаи, и уверяют - показатели заболевания не выше, чем в прошлые годы.

Напомню, несколько дней назад в Николаеве была зарегистрирована вспышка гепатита А. По последним данным, вирус подхватили 47 человек. Шестеро из них - дети. 35 пациентов остаются в стационаре. Источник заражения - скорее всего, питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива. Пробы отправили на исследования. Результаты должны быть через несколько дней.