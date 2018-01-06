Убийца сестры Ирины Ноздровской может выйти по амнистии. Об этом в своем блоге написал нардеп Мустафа Найем. По его данным, обвинительный акт прокуроры выписали так, что он позволяет адвокатам Россошанского трактовать закон в свою пользу. Напомню, два года назад племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, находясь под действием наркотиков, сбил насмерть 26-летнюю сестру погибшей правозащитницы.

Делом занималась сама Ноздровская. После двух лет разбирательств, суд приговорил Россошанского к семи годам тюрьмы. Однако защита подала апелляцию. В итоге суд продлил меру пресечения еще на два месяца. После чего тело Ирины Ноздровской нашли в одной из рек в Киевской области.