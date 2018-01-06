Украинские военные передали останки тел погибших боевиков их семьям. Останки нашли в сентябре прошлого года, а после ДНК-экспертизы разыскали и родных. Тела им передали на пропускном пункте "Станица Луганская".

Тем временем перемирие на передовой по-прежнему не соблюдается. За минувшие сутки был ранен один украинский боец. Боевики обстреливали наши позиции в районе Светлодарской дуги и шахты "Бутовка". И уже сегодня один раз открывали огонь возле Новолуганского. Но даже в боевых условиях украинские армейцы не забывают о Сочельнике. Как будут встречать Рождество - расскажет Геннадий Вивденко.

Церковь в поселке Крымское не работала более трех лет. Теперь здесь проводит службу военный капеллан бригады. Поэтому, рождественские праздники тут пройдут как следует.

"Молимося за всю Україну владу и військо", - говорит Отец Александр, настоятель церкви в п.Крымское.

Священник отец Александр из Чернигова - в прошлом - подполковник армии. Принял сан, чтобы отправиться на передовую. Проводит рождественскую службу и обряд миропамазания военных. Скоро начнется служба и для мирных жителей.

"Ми хочемо відновити традиції, щоб люди приходили в храм як до себе додому і бачили що Господь їх не забуває", - говорит Отец Александр, настоятель церкви в п.Крымское.

С началом войны местный батюшка сбежал отсюда. Отец Александр возобновил работу церкви два месяца назад. Как военный капеллан - часто бывает на передовой.

"Ніхто мені не заборонить. Бо я виконую волю Господню. От я зробив такий іконостас. церкву туди не повезеш. А от такий іконостас я везу туди. Моя зброя хрест", - убежден Отец Александр, настоятель церкви в п.Крымское.

В церкви - праздничный вертеп. Фигуры овец подарил местный предприниматель-художник. Тут, в Крымском, - зачастую под огнем - работает творческая мастерская скульпторов.

"Они попросили, мы им отдали. Всегда, что б они не попросили, он выделяет - краска, деньги или что другое. Это безвозмездно мы помогаем", - говорит Татьяна, сотрудница художественной мастерской п.Крымское.

Из Тернополя волонтеры передали военным 10 килограммов кутьи. Вместе с письмом благодарности.

"Вона в вакуумі, вона заморожена - тільки змішати всі інгредієнти і все. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви невідступно захищаєте наші сім'ї від ворога. Щоб Різдво Христово вам принесло щастя, радість і очікуваний мир", - говорит Валерий Басалыга, старший офицер военно-гражданского сотрудничества ОТГ "Луганск".

На позиции приготовили 12 обязательных блюд. Но среди них - и мясные.

"Солдату на передовій це дозволяється", - говорит Михаил, военнослужащий ВСУ.

"Військовослужбовцям як і подорожуючим дозволяється не дотримуватися суворого посту. Але хлопці дотримуються всіх свят, релігійних традицій в усіх підрозділах", - говорит Светлана Борисова, пресс-офицер ОТГ "Луганск".

В подарках волонтеров - изюм, мак, орехи, мед. Все составляющие рождественского ужина.

"Дуже смачна волонтерська кутя. Дуже дякуємо за неї. Самі могли приготувати її, але коли вона з любов'ю - ще смачніша", - говорит Владимир, военнослужащий ВСУ.

В районе Бахмутской трассы с начала нового года - орудия молчат. Есть вероятность, что и Сочельник пройдет в тишине.