Для большинства стран мира декабрь и январь стали ненормально жаркими. Не является исключением и Украина. Она попала в зону теплой погоды, которая установилась в Европе.

Из-за оттепели - в Ивано-Франковской области возможен сход снежных лавин. Об этом сообщают в облуправлении по чрезвычайным ситуациям. А в бассейне реки Прут ожидается подъем уровня воды более чем на полметра.