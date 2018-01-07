Зимние странности: в NASA опубликовали карту температурных аномалий на планете [ Редактировать ]
Для большинства стран мира декабрь и январь стали ненормально жаркими. Не является исключением и Украина. Она попала в зону теплой погоды, которая установилась в Европе.
Из-за оттепели - в Ивано-Франковской области возможен сход снежных лавин. Об этом сообщают в облуправлении по чрезвычайным ситуациям. А в бассейне реки Прут ожидается подъем уровня воды более чем на полметра.
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