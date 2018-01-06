Трамп попросил у Конгресса $18 млрд на стену у границы с Мексикой

18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой попросил Дональд Трамп у Конгресса. Деньги должны выделить на протяжении 10 лет. Но это далеко не все расходы.

Планируется также, что на дополнительные дороги, пограничные технологии, а также обучение персонала уйдет еще как минимум 15 миллиардов. Строительные работы планируют завершить до 2027-го года.

Напомню, еще во время предвыборной кампании Трамп грозился отгородиться от Мексики стеной - дабы уменьшить поток мигрантов. Уже после победы на выборах он заявил, что стену возведут за деньги налогоплательщиков США, а потом якобы Мексика все возместит.