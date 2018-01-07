В Саудовской Аравии арестовали принцев, отказавшихся платить за воду и электричество [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Саудовской Аравии отправили в тюрьму 11 представителей правящей династии, отказавшихся оплачивать коммунальные услуги, передает Reuters.
Принцы возмутились против указа короля, который предписывает им самостоятельно платить за воду и свет. В знак протеста они устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде.
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