Последствия землетрясения 2017 года в Иране Источник: EPA / UPG

Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось, передает местное издание IRNA.

Так, в результате стихийного бедствия пострадали более 20 человек. 17 из них получили травмы в городе, еще четверо - в сельской местности.

Накануне в Японии ложное сообщение о землетрясении вызвало масштабную панику.