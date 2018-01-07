Землетрясение в Иране: количество пострадавших стремительно растет [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось, передает местное издание IRNA.
Так, в результате стихийного бедствия пострадали более 20 человек. 17 из них получили травмы в городе, еще четверо - в сельской местности.
Накануне в Японии ложное сообщение о землетрясении вызвало масштабную панику.
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