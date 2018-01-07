Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харингтон устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка, передает TMZ.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Харнигтон решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.





Администрация заведения попросила Харингтона удалиться, актер покинул бар, но вскоре вернулся. После этого охрана бара выгнала пьяного "Сноу" из заведения.

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