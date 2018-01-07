Звезда "Игры престолов" устроил пьяный дебош в баре [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харингтон устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка, передает TMZ.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Харнигтон решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.
Администрация заведения попросила Харингтона удалиться, актер покинул бар, но вскоре вернулся. После этого охрана бара выгнала пьяного "Сноу" из заведения.
Ранее мы сообщали о непристойной выходке невесты принца Гарри.
по теме
Самую дорогую в мире бутылку водки нашли выпитой
Похищенную из частной коллекции в Копенгагене самую дорогую бутылку водки в мире нашли на окраине у берега моря.
Между Россией и Китаем появилась стена из "Игры престолов"
Зима близко. Стена из "Игры престолов" появилась между Россией и Китаем. Ограждение из снега и льда высотой с девятиэтажку выросло на озере Ханка возле границы.
Алкоголь может разрушать ДНК - ученые
Ученые из Великобритании обнаружили, что алкоголь повреждает ДНК в кроветворных стволовых клетках
"Игра престолов": когда выйдет финальный сезон
Телеканал HBO, который занимается производством сериала "Игра престолов", назвал дату выхода финального сезона.