В Сирии самолеты правительственной армии и их союзников 6 января нанесли удар по Восточной Гуте, передает Deutsche Welle.

В результате атаки погибли 17 мирных жителей, еще 60 получили ранения.

Самый сильный удар пришелся на район Хамориа, где погибли 12 человек, среди которых двое детей.

Сообщается, что самолеты продолжают интенсивную бомбардировку Восточной Гуты.

Накануне в Сирии разбился российский военный вертолет.