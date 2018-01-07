Ким Чен Ын выступил за объединение КНДР и Южной Кореи Источник: EPA / UPG

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости налаживания отношений с Южной Кореей, чтобы создать условия для объединения в будущем, сообщает ЦТАК.

По его мнению, две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

"Улучшение отношений Севера и Юга - это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова", - заявил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

Ранее мы называли дату переговоров КНДР и Южной Кореи.