Акустические атаки на Кубе: обнародованы результаты расследования [ Редактировать ]
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В ФБР рассказали о результатах расследования акустических атак на американских дипломатов, передает Associated Press.
"США не нашли доказательств "акустических атак" на сотрудников посольства в Гаване", - заявил сенатор Джефф Флейк.
По его словам, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не обнаружили свидетельств подобных атак.
"Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то. Никто не говорит, что с этими людьми (сотрудниками посольства - ред.) ничего не произошло, но нет никаких свидетельств, что это была намеренная атака с чьей-то стороны, будь то кубинцы либо кто-то еще", - сказал Флейк.
Ранее сообщалось о том, что 16 американских дипломатов теряют слух из-за атаки на посольство. В США заявили о намерении закрыть дипучреждение.
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