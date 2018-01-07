В ФБР рассказали о результатах расследования акустических атак на американских дипломатов, передает Associated Press.

"США не нашли доказательств "акустических атак" на сотрудников посольства в Гаване", - заявил сенатор Джефф Флейк.

По его словам, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не обнаружили свидетельств подобных атак.

"Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то. Никто не говорит, что с этими людьми (сотрудниками посольства - ред.) ничего не произошло, но нет никаких свидетельств, что это была намеренная атака с чьей-то стороны, будь то кубинцы либо кто-то еще", - сказал Флейк.

Ранее сообщалось о том, что 16 американских дипломатов теряют слух из-за атаки на посольство. В США заявили о намерении закрыть дипучреждение.