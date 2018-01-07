На северо-востоке Афганистана авиаудар военных ликвидировал 20 боевиков террористической группировки "Исламское государство", передает местное издание Khaama.

В том числе, по информации агентства, афганским ВВС удалось уничтожить двух лидеров террористов.

Удар был нанесен по лагерю ИГИЛ, расположенному в провинции Лагман. В вооруженных силах Афганистана сообщили, что местные жители в результате атаки не пострадали.

Накануне в Пентагоне назвали количество боевиков группировки в Сирии и Ираке.