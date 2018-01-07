В Афганистане ликвидировали 20 боевиков ИГИЛ [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На северо-востоке Афганистана авиаудар военных ликвидировал 20 боевиков террористической группировки "Исламское государство", передает местное издание Khaama.
В том числе, по информации агентства, афганским ВВС удалось уничтожить двух лидеров террористов.
Удар был нанесен по лагерю ИГИЛ, расположенному в провинции Лагман. В вооруженных силах Афганистана сообщили, что местные жители в результате атаки не пострадали.
Накануне в Пентагоне назвали количество боевиков группировки в Сирии и Ираке.
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