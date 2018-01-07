У берегов Китая столкнулись два судна, экипаж пропал без вести Источник: EPA / UPG

У восточного побережья Китая нефтяной танкер столкнулся с торговым судном, 32 человека числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа.

Инцидент произошел ночью 6 января. Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения с грузовым судном из Гонконга загорелся. Экипаж грузового судна удалось спасти.

Причины трагедии пока неизвестны.

Накануне Южная Корея задержала судно с топливом для КНДР.