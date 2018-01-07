У берегов Китая столкнулись два судна, члены экипажа пропали без вести [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
У восточного побережья Китая нефтяной танкер столкнулся с торговым судном, 32 человека числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа.
Инцидент произошел ночью 6 января. Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения с грузовым судном из Гонконга загорелся. Экипаж грузового судна удалось спасти.
Причины трагедии пока неизвестны.
Накануне Южная Корея задержала судно с топливом для КНДР.
по теме
В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек, объявлена эвакуация
В провинции Аньхой (Китай) из-за сильных снегопадов погибли 13 человек.
В Германии круизный лайнер с людьми врезался в мост, есть жертвы (фото)
В немецком городе Дуйсбург пассажирское судно врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн.
В Китае прогремел взрыв на ТЭС, погибли люди
В Китае произошел разрыв паропровода на тепловой электростанции, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек.
Парня жестоко наказали за попытку встретиться с любимой (видео)
Пострадавший Лю познакомился с девушкой по имени Дуань в сети - между парой сразу возникла искра.
В Китае из смертной казни сделали шоу (фото)
В провинции Гуандун на юге Китая публично казнили десять человек, семерых - за преступления, связанные с наркотиками, еще троих - за убийства и грабежи.