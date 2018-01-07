В США собака отказалась покидать могилу хозяина (видео) [ Редактировать ]
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В США собака Дета наотрез отказалась уходить с могилы своего хозяина.
Дочь приехала на могилу отца и была растрогана, когда увидела, что Кета не хочет уходить. Девушке пришлось уносить животное на руках.
Однако собаки не всегда настолько трогательные. Накануне в Вирджинии девушку разорвали питбули во время прогулки.
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