В США собака Дета наотрез отказалась уходить с могилы своего хозяина.

Дочь приехала на могилу отца и была растрогана, когда увидела, что Кета не хочет уходить. Девушке пришлось уносить животное на руках.

Однако собаки не всегда настолько трогательные. Накануне в Вирджинии девушку разорвали питбули во время прогулки.