В США температура упала до -73 [ Редактировать ]
В США, где ранее из-за морозов погибли 20 человек, на горе Вашингтон в штате Нью-Гемпшир зарегистрирована температура ветра на уровне минус 73 градуса по Цельсию - это место стало одним из самых холодных на планете.
Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.
При температуре ветра в -73 градуса фактическая температура воздуха составляла -38.
Столь низкая температура стала следствием волны арктического воздуха, которая накрыла восточное побережье и Средний Запад США.
При этом накануне, 6 января, почти 100 миллионов стали заложниками сильной метели во многих районах.
В некоторых районах жителей предупредили, что открытые участки кожи могут быть обморожены в считанные минуты, а во многих регионах восточных штатов США температура упала ниже -18 градусов Цельсия, в самых холодных местах страны - до минус 39 градусов.
Напомним, что в США из-за морозов автомобили вмерзли в лед.
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