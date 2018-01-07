В США, где ранее из-за морозов погибли 20 человек, на горе Вашингтон в штате Нью-Гемпшир зарегистрирована температура ветра на уровне минус 73 градуса по Цельсию - это место стало одним из самых холодных на планете.

Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.

При температуре ветра в -73 градуса фактическая температура воздуха составляла -38.

Столь низкая температура стала следствием волны арктического воздуха, которая накрыла восточное побережье и Средний Запад США.

При этом накануне, 6 января, почти 100 миллионов стали заложниками сильной метели во многих районах.

В некоторых районах жителей предупредили, что открытые участки кожи могут быть обморожены в считанные минуты, а во многих регионах восточных штатов США температура упала ниже -18 градусов Цельсия, в самых холодных местах страны - до минус 39 градусов.

Напомним, что в США из-за морозов автомобили вмерзли в лед.