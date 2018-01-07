Состояние Олега Табакова резко ухудшилось [ Редактировать ]
Состояние российского актера и режиссера Олега Табакова, который недавно вернулся в сознание после искусственной комы, снова резко ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Медики отмечают понижение артериального давления Табакова. В связи с этим нормальный уровень давления поддерживается с помощью лекарств. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Напомним, 82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации московской Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови.
Позже Табаков пришел в сознание, но никого вокруг не узнает.
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