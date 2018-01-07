В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв [ Редактировать ]
Возле одной из станций метро в Стокгольме - прогремел взрыв. Один мужчина - скончался от травм в больнице.
Ранения получила и женщина, которая находилась рядом. По данным полиции, возле станции "Ворбю" на окраине города мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Местные СМИ предполагают, что это была ручная граната, но правоохранители ждут заключения экспертов. Версию теракта - пока не отбрасывают. Место происшествия оцеплено, взрывотехники ищут подобные взрывоопасные предметы.
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