Возле одной из станций метро в Стокгольме - прогремел взрыв. Один мужчина - скончался от травм в больнице.

Ранения получила и женщина, которая находилась рядом. По данным полиции, возле станции "Ворбю" на окраине города мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Местные СМИ предполагают, что это была ручная граната, но правоохранители ждут заключения экспертов. Версию теракта - пока не отбрасывают. Место происшествия оцеплено, взрывотехники ищут подобные взрывоопасные предметы.