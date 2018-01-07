Автобусные остановки в Киеве могут передать в частные руки - СМИ [ Редактировать ]
Автобусные остановки в Киеве могут передать в частные руки. Об этом сообщает программа "Наші Гроші".
Столичная мэрия объявила конкурс на поиск инвесторов для обустройства почти тысячи остановок общественного транспорта.
По условиям конкурса, их должны отремонтировать, установить павильоны ожидания, информационные табло, урны и киоски по продаже проездных документов. В среднем, обустроить одну остановку стоит более 300 тысяч гривен.
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