В Запорожье фура и скорая не поделили перекресток

И еще одна авария произошла в Запорожье. На центральном проспекте столкнулись фура и скорая.

Врачи везли пациента в больницу. На перекрестке - грузовик выехал на красный свет, из-за чего автомобили, собственно, и столкнулись. Медики вызвали еще одну скорую, чтобы все же госпитализировать больного. Водитель, медсестра, фельдшер и пациент получили травмы. Всех - доставили в больницу.