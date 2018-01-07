В Запорожье фура и скорая не поделили перекресток [ Редактировать ]
И еще одна авария произошла в Запорожье. На центральном проспекте столкнулись фура и скорая.
Врачи везли пациента в больницу. На перекрестке - грузовик выехал на красный свет, из-за чего автомобили, собственно, и столкнулись. Медики вызвали еще одну скорую, чтобы все же госпитализировать больного. Водитель, медсестра, фельдшер и пациент получили травмы. Всех - доставили в больницу.
по теме
В Одессе внедорожник протаранил припаркованные автомобили
Виновник аварии вел себя агрессивно и бросался на людей, которые пытались сделать фотографии с места происшествия.
В Запорожье грузовик поехал на красный свет и врезался в "скорую" (фото)
На центральном проспекте Запорожья столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного.
У Німеччині п'яний водій спровокував смертельну аварію
Вантажівка протаранила поліцейський легковик та протягнула його по трасі понад 200 метрів. Загинула 23-річна жінка-поліцейська. Ще двоє її колег дістали тяжкі травми.
На Львовщине электричка протаранила машину "скорой помощи" (видео)
Пострадали трое медработников и водитель скорой помощи. Двое - госпитализированы.
ДТП в Германии: пьяный дальнобойщик протаранил полицейский автомобиль
Погибла молодая женщина-офицер, ее двое коллег-патрульных получили травмы.