Полиция восстановила маршрут Ирины Ноздровской в последние часы жизни. Об этом сообщил первый зам.главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

С работы правозащитница направилась на станцию метро "Героев Днепра", а оттуда - в село Демидов, где жила. Однако, домой так и не доехала.

К расследованию подключили три сотни праоохранителей. Продолжают искать свидетелей.

Напомню, полиция рассматривает несколько версий гибели Ноздровской. Наиболее вероятная - убийство из-за профессиональной деятельности. В МВД сообщили, первые результаты расследования уже есть, но их пока не оглашают - тайна следствия.