В деле об убийстве Ирины Ноздровской появились новые подробности [ Редактировать ]
Полиция восстановила маршрут Ирины Ноздровской в последние часы жизни. Об этом сообщил первый зам.главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
С работы правозащитница направилась на станцию метро "Героев Днепра", а оттуда - в село Демидов, где жила. Однако, домой так и не доехала.
К расследованию подключили три сотни праоохранителей. Продолжают искать свидетелей.
Напомню, полиция рассматривает несколько версий гибели Ноздровской. Наиболее вероятная - убийство из-за профессиональной деятельности. В МВД сообщили, первые результаты расследования уже есть, но их пока не оглашают - тайна следствия.
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