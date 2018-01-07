Кризис в Венесуэле: супермаркеты передали под охрану армии [ Редактировать ]
Супермаркеты в Венесуэле охраняют военные - настолько накалилась ситуация в стране.
За последние несколько дней на юге страны разграбили два десятка магазинов. Два человека погибли в перестрелке с полицейскими. Полсотни участников беспорядков - задержаны. Людей толкает на преступление нехватка продуктов и денег. Из-за рекордной инфляции и внешних санкций многие оказались на грани выживания.
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