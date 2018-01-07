Экономический бум: в Германии избавились от безработицы [ Редактировать ]
Экономический бум в Германии. Там практически нет безработицы. По последним официальным данным, не трудоустроены всего 5 процентов населения.
Столь высокой занятости в Германии не фиксировали уже лет десять. Но в связи с небывалым экономическим ростом теперь возникла другая проблема - в стране не хватает квалифицированных кадров.
В Германии даже подумывают привлекать специалистов из государств, которые не входят в Евросоюз.
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