Экономический бум в Германии. Там практически нет безработицы. По последним официальным данным, не трудоустроены всего 5 процентов населения.

Столь высокой занятости в Германии не фиксировали уже лет десять. Но в связи с небывалым экономическим ростом теперь возникла другая проблема - в стране не хватает квалифицированных кадров.

В Германии даже подумывают привлекать специалистов из государств, которые не входят в Евросоюз.