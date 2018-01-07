Страсти по биткоину: в Японии криптовалюта вытесняет обычные деньги [ Редактировать ]
Японцы помешались на биткоине. Криптовалюту покупают все, а от реальных денег - постепенно отказываются. Откуда такая популярность биткоина и почему - именно в Японии? Об этом - далее.
Мисс Биткоин - так называют теперь Маи Фуджимото. Девушка создала платформу для инвестиций в криптовалюту, а в соцсетях - рассказывает о преимуществах криптовалюты и технологии блокчейн.
"Всю свою прибыль я перевожу в биткоины, вместо того, чтобы хранить сбережения в банке. Занимаюсь этим уже несколько лет", - говорит Маи Фудзимото, инвестор в криптовалюту.
И Маи в своем увлечении не одинока. В Японии - настоящий бум так называемой "крипты".
"После того, как я изучила тенденции на рынке криптовалют, оказалось, что это интереснее, чем вкладывать в акции. Поэтому я перешел на криптовалюту", - рассказывает Кейко Накасато, финансовый консультант и инвестор в криптовалюту.
"Я, можно сказать, на крючке. Даже когда спать ложусь, проверяю курсы, жить не могу без этого", - призналась Тамура Рейко, сотрудница салона красоты и инвестор в криптовалюту.
В декабре треть всех биткоинов в мире обменивались на японские иены. Почему такой ажиотаж именно в стране восходящего Солнца? Объясняет Мисс Биткоин.
"Думаю, что легализация биткоина вызвала такую популярность. У нас обменный курс более-менее стабильный. И торговцы валютой все больше продают именно биткоинов", - убеждена Маи Фудзимото, инвестор в криптовалюту.
Не случайно о мифическом создателе этой валюты - Сатоси Накамото - ничего неизвестно. В то время, как Китай и Южная Корея криптовалюту запрещали, японское правительство - не создавало никаких ограничений.
Сейчас с помощью крипты можно рассчитаться в крупнейших торговых сетях и супермаркетах. Некоторые фирмы пообещали платить сотрудникам зарплату в биткоинах - по желанию.
В правительстве говорят - это важно для прозрачной экономики. Ведь при расчетах криптовалютой - махинации проводить невозможно.
В Украине же использовать биткоин и другие криптовалюты - не запретили, но и деньгами их - не признали.
В то же время расплатиться биткоинами в кафе вполне законно уже можно в нескольких десятках стран - США, Эстонии, Дании, Швеции, и даже в Беларуси.
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