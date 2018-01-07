Жертва протестов: в Иране арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад [ Редактировать ]
Иранские власти нашли "крайнего". За подстрекательство к недавним протестам задержали бывшего президента страны - Махмуда Ахмадинежада. Местные СМИ сообщают, что он под домашним арестом. Но официальные источники пока не подтвердили информацию.
В конце прошлого года Ахмадинежад раскритиковал нынешнюю власть на одном из митингов. Именно это, якобы, и послужило поводом для ареста.
Махмуд Ахмадинежад руководил страной два срока - с 2005 по 2013 годы. До этого он был мэром Тегерана.
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