Иранские власти нашли "крайнего". За подстрекательство к недавним протестам задержали бывшего президента страны - Махмуда Ахмадинежада. Местные СМИ сообщают, что он под домашним арестом. Но официальные источники пока не подтвердили информацию.

В конце прошлого года Ахмадинежад раскритиковал нынешнюю власть на одном из митингов. Именно это, якобы, и послужило поводом для ареста.

Махмуд Ахмадинежад руководил страной два срока - с 2005 по 2013 годы. До этого он был мэром Тегерана.