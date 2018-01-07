Американские разведчики признали - недооценили товарища Кима. Об этом написало издание "Нью-Йорк Таймз".

Ведь еще вначале президентства Трампа были уверенны - северокорейские ракеты не будут угрожать Соединенным Штатам как минимум до 2020 года. Хотя еще недавно угрозы Ким Чен Ына ударить по Нью-Йорку выглядели абсурдно, сейчас эксперты подтверждают - ракеты КНДР могут долететь до западного побережья США.