Американская разведка недооценила ядерный потенциал КНДР [ Редактировать ]
Американские разведчики признали - недооценили товарища Кима. Об этом написало издание "Нью-Йорк Таймз".
Ведь еще вначале президентства Трампа были уверенны - северокорейские ракеты не будут угрожать Соединенным Штатам как минимум до 2020 года. Хотя еще недавно угрозы Ким Чен Ына ударить по Нью-Йорку выглядели абсурдно, сейчас эксперты подтверждают - ракеты КНДР могут долететь до западного побережья США.
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