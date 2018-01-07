В аргентинской провинции Буэнос-Айрес в канун Рождества сатанисты похитили труп младенца из гроба на кладбище.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечено, что был похищен годовалый младенец, который скончался 10 декабря 2017 года от пневмонии. Его тело держали на кладбище во временном помещении из-за того, что доступных мест для похорон на тот момент не было. Пропажу тела обнаружили родители умершего малыша, которые в очередной раз пришли возложить цветы.

На данный момент аргентинская полиция разыскивает злоумышленников, похитивших труп младенца с кладбища. По информации местной прокуратуры, под подозрением находится секта, члены которой ранее были замечены за "сатанинскими ритуалами".

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