В самом большом городе Австралии Сиднее метеорологи зафиксировали максимальную за последние 80 лет температуру. Об этом сообщает ABC.

Так, воздух раскалился до 47 градусов. Последний раз такой зной был здесь в 1939 году.

Местные власти предупреждают о повышенной пожарной опасности, введен запрет на разведение огня.

В северной Америке, тем временем, бушует непогода. Во Флориде впервые за 28 лет выпал снег, а в Канаде из-за сильных морозов переоборудовали военную базу в пункт обогрева.