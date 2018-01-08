Аномальная жара в Австралии: температура поднялась до 80-летнего максимума [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В самом большом городе Австралии Сиднее метеорологи зафиксировали максимальную за последние 80 лет температуру. Об этом сообщает ABC.
Так, воздух раскалился до 47 градусов. Последний раз такой зной был здесь в 1939 году.
Местные власти предупреждают о повышенной пожарной опасности, введен запрет на разведение огня.
В северной Америке, тем временем, бушует непогода. Во Флориде впервые за 28 лет выпал снег, а в Канаде из-за сильных морозов переоборудовали военную базу в пункт обогрева.
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