Женщина тайком родила в самолете и спрятала ребенка в уборной Источник: Pixabay

В Индонезии задержали 37-летнюю мать новорожденного ребенка, найденного в туалете самолета. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на полицию аэропорта Джакарты.

Правоохранители подозревают, что горе-мать тайком родила на борту самолета. Через четыре часа после взлета у женщины началось кровотечение, что заставило капитана самолета изменить маршрут.

"Женщина летела эконом-классом, но потом ее перевели в бизнес-класс на место с кислородной маской. Капитан объявил, что мы должны изменить маршрут и лететь в Бангкок", - рассказал информагентству член экипажа.

После приземления в Бангкоке команда медиков зашла на борт, чтобы эвакуировать женщину. Уже в Джакарте уборщики нашли мертвого младенца, завернутого в пластиковый пакет в ящике одного из бортовых туалетов.

"Она имела нездоровый вид и поэтому не могла быть допрошенной, пока ее не осмотрят медики. Сейчас она в медицинской службе аэропорта", - сообщили в полиции.

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