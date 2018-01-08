Женщина тайком родила в самолете и спрятала ребенка в уборной [ Редактировать ]
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В Индонезии задержали 37-летнюю мать новорожденного ребенка, найденного в туалете самолета. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на полицию аэропорта Джакарты.
Правоохранители подозревают, что горе-мать тайком родила на борту самолета. Через четыре часа после взлета у женщины началось кровотечение, что заставило капитана самолета изменить маршрут.
"Женщина летела эконом-классом, но потом ее перевели в бизнес-класс на место с кислородной маской. Капитан объявил, что мы должны изменить маршрут и лететь в Бангкок", - рассказал информагентству член экипажа.
После приземления в Бангкоке команда медиков зашла на борт, чтобы эвакуировать женщину. Уже в Джакарте уборщики нашли мертвого младенца, завернутого в пластиковый пакет в ящике одного из бортовых туалетов.
"Она имела нездоровый вид и поэтому не могла быть допрошенной, пока ее не осмотрят медики. Сейчас она в медицинской службе аэропорта", - сообщили в полиции.
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