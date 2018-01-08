Самолеты США провели разведку у побережья Крыма [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Два военных самолета США провели разведку вдоль побережья оккупированного Крыма, передает Интерфакс.
Тяжелый беспилотник и патрульный самолет в течение нескольких часов курсировали вдоль берега полуострова.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050 в течение нескольких часов 7 января курсировал вдоль всего побережья аннексированного Крыма.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, был зафиксирован вблизи Севастополя и совершил полет к западу и югу от полуострова.
Ранее мы сообщали о том, что американский беспилотник был замечен над центральной и восточной Украиной.
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