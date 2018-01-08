Два военных самолета США провели разведку вдоль побережья оккупированного Крыма, передает Интерфакс.

Тяжелый беспилотник и патрульный самолет в течение нескольких часов курсировали вдоль берега полуострова.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050 в течение нескольких часов 7 января курсировал вдоль всего побережья аннексированного Крыма.



Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, был зафиксирован вблизи Севастополя и совершил полет к западу и югу от полуострова.

Ранее мы сообщали о том, что американский беспилотник был замечен над центральной и восточной Украиной.