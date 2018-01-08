На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пар с газом и пеплом на огромную высоту, передает Интерфакс.

Парогазовый шлейф с примесью пепла поднялся на высоту 6,5 километров.

Для Ключевского установлен из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Ранее мы сообщали о пробуждении вулкана в Индонезии.