На Камчатке вулкан выбросил гигантский столб пепла [ Редактировать ]
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пар с газом и пеплом на огромную высоту, передает Интерфакс.
Парогазовый шлейф с примесью пепла поднялся на высоту 6,5 километров.
Для Ключевского установлен из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Ранее мы сообщали о пробуждении вулкана в Индонезии.
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