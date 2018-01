В Нью-Йорке аэропорт имени Джона Кеннеди затопило из-за прорыва водопровода в одном из терминалов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди привел к прекращению обслуживания международных рейсов в этом терминале. Пассажирам необходимо связаться с их авиакомпаниями для уточнения информации о полетах", - сказано в сообщении.

Water main break adds insult to injury at weather-plagued #JFK airport. Cascades of water flooded customs hall in Terminal 4. Customs closed, planeloads of people stuck on flights that already landed. Other flights diverted elsewhere. #abc7ny pic.twitter.com/I5CUDEBPZ4