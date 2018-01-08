В Венесуэле автобус сгорел дотла после столкновения с грузовиком, есть погибшие

В Венесуэле двухэтажный пассажирский автобус загорелся после столкновения с грузовиком на трассе, передает El Nacional.

В результате трагедии погибли семь человек, еще сорок пострадали. ДТП произошло на севере страны между прибрежными городами Кларинс и Бока де Учире.

Накануне в Мексике пассажирский автобус рухнул с моста.