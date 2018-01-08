В Венесуэле автобус сгорел дотла после столкновения с грузовиком, есть погибшие [ Редактировать ]
В Венесуэле двухэтажный пассажирский автобус загорелся после столкновения с грузовиком на трассе, передает El Nacional.
В результате трагедии погибли семь человек, еще сорок пострадали. ДТП произошло на севере страны между прибрежными городами Кларинс и Бока де Учире.
Накануне в Мексике пассажирский автобус рухнул с моста.
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