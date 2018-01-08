В Мексике на фестивале произошла перестрелка, погибли 11 человек [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Возле Акапулько (Мексика) на фестивале произошла перестрелка между посетителями военизированным формированием, передает Reuters.
В результате произошедшего погибли 11 человек, 8 из них - мирные жители.
Ранее мы сообщали о гибели полицейского в США.
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