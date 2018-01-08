В Днепре расстреляли вора цветного металла

В Днепре неизвестные расстреляли двух мужчин во дворе частного дома. Могли пострадать и дети, но мама их вовремя спрятала. Стрелков до сих пор ищет полиция. А пострадавшие были доставлены в больницу.