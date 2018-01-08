SpaceX запустила секретный аппарат для правительства США [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель с секретным космическим аппаратом для правительства США, передает пресс-служба компании.
Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Данные о параметрах его орбиты и предназначении засекречены. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.
Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.
Накануне владелец SpaceX Илон Маск рассказал о грандиозных планах.
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