SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель с секретным космическим аппаратом для правительства США, передает пресс-служба компании.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Данные о параметрах его орбиты и предназначении засекречены. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Накануне владелец SpaceX Илон Маск рассказал о грандиозных планах.