Мировые цены на нефть перешли к росту

Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли до $67,84 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $61,71 за баррель.

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