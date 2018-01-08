У берегов Китая два дня горит танкер, столкнувшийся с грузовым судном [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Танкер с нефтью из Ирана, который столкнулся накануне с грузовым судном, продолжает гореть, передает Reuters.
Спасатели продолжают поиски 32 членов экипажа. США отправили военный самолет для помощи в поисках.
Китайское грузовое судно получило незначительный ущерб, все члены экипажа спасены.
Степень ущерба экологии и площадь разлива нефти пока не определены. Если отталкиваться от количества нефти на борту (136 тысяч тонн), этот инцидент может стать худшим с 1991 года, когда 260 тысяч тонн нефти разлились вблизи Анголы.
Накануне Южная Корея задержала судно с топливом для КНДР.
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