Россия готовила атаку на НАТО - Минобороны Эстонии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас заявил, что Россия готовилась к боевым действиям против НАТО, передает Bild.
По словам Терраса, российские военные во время учений "Запад-2017" отрабатывали сценарий "полномасштабной военной кампании" против НАТО в Европе.
"Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки", - подчеркнул он.
Ранее мы сообщали, что самолеты США провели разведку у берегов Крыма.
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