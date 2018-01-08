"Золотой глобус 2018": названы победители [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус".
Лучший драматический фильм
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Мартин Макдонах
Лучшая комедия\мюзикл
"Леди Птица", Грета Гервиг
Лучший сценарий
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Мартин Макдонах
Лучшая режиссура
Гильермо Дель Торо, "Форма воды"
Лучшая картина на иностранном языке
"На пределе", Фатих Акина (Германия)
Лучший полнометражный мультфильм
"Коко"
Лучший драматический сериал
"Рассказ служанки"
Лучший комедийный сериал
"Удивительная миссис Мейзел"
Лучший мини-сериал
"Большая маленькая ложь"
Лучшая драматическая актриса
Фрэнсис Макдорманд,
Лучший драматический актер
Гэри Олдмен, "Темные времена"
Лучшая женская роль в комедии/мюзикле
Сирша Ронан, "Леди Птица"
Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле
Джеймс Франко, "Горе-творец"
Дресс-код нынешней церемонии total black. Многие кинозвезды пришли на мероприятие в черном в знак протеста против сексуальных домогательств, ставших главным голливудским скандалом прошлого года.
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