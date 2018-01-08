Мужчина изнасиловал 3-летнюю девочку [ Редактировать ]
В Херсонской области мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Вчера в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые органы малышки", - отметил он.
По словам Аброськина, девочка проживает с матерью в Херсонской области. Сейчас установлено, что ее насиловал сожитель женщины. Правоохранители проводять необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что учитель и мать пятерых детей изнасиловала несовершеннолетнего.
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