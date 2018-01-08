В Херсонской области мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые органы малышки", - отметил он.

По словам Аброськина, девочка проживает с матерью в Херсонской области. Сейчас установлено, что ее насиловал сожитель женщины. Правоохранители проводять необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что учитель и мать пятерых детей изнасиловала несовершеннолетнего.